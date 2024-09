Ce vendredi, le PSG est venu à bout du Stade Rennais à l’occasion de la 6e journée de Ligue 1. Un succès qui permet aux Parisiens de mettre la pression sur ses concurrents.

Le PSG a parfaitement préparé son choc de Ligue des champions face à Arsenal. Avant son déplacement à Londres mardi prochain, le club parisien devait bien négocier la réception du Stade Rennais ce vendredi soir, à l’occasion de la 6e journée de Ligue 1. Malgré un effectif décimé, Luis Enrique a vu ses joueurs faire parfaitement le job avec un succès sur le score de 3-1. De quoi prendre seul la tête du championnat et mettre la pression sur ses principaux concurrents (l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco).

Barcola bat déjà son nombre de buts de la saison passée

Après cette rencontre, le PSG a partagé quelques chiffres et faits marquants sur son site internet. Avec ce succès, les champions de France restent invaincus lors de leurs six premières journées de championnat, et ce pour la 3e fois lors des 4 derniers exercices (1 défaite en 2023-24), soit autant de fois que lors des 6 précédents. En marquant trois buts dans cette rencontre, les Rouge & Bleu ont retrouvé de l’allant offensif. « Le PSG a marqué au moins 3 buts lors de 5 de ses 6 matches de Ligue 1 2024/-25, soit 2 de plus que toute autre équipe du top 5 européen depuis le début de la saison. » Avec 20 buts inscrits en 6 matches, la moyenne de but par rencontre est de 3,33, la meilleure en L1.

Au niveau des statistiques individuelles, Lee Kang-In a marqué son troisième but de la saison. Depuis son arrivée à Paris, l’international sud-coréen est impliqué dans 10 buts en Ligue 1 (6 buts et 4 passes décisives). De son côté, Bradley Barcola a inscrit un doublé, ses 5e et 6 buts en Ligue 1, « soit 2 de plus que sur l’ensemble de la saison passée (4 en 26 rencontres). » Malgré une finition qui laisse encore à désirer, Ousmane Dembélé reste toujours décisif dans la dernière passe. Passeur sur l’ouverture du score, le numéro 10 parisien a délivré sa 11e passe décisive en championnat depuis son arrivée à l’été 2023, au moins 2 de plus que tout autre joueur sur la période. « Il a été décisif lors de 3 rencontres consécutives de championnat pour la 2e fois en 32 matches avec Paris (4 en novembre-décembre 2023). »