Ligue 1 – Les chiffres clés autour de Monaco / PSG

Ce mercredi soir (21 heures, BeIN Sports 1), le PSG se déplace à Monaco pour le compte de la seizième journée de Ligue 1. Moins de deux heures avant ce choc, quelques chiffres autour de la rencontre.

Alors que cette rencontre devait se jouer le dimanche 5 janvier, le PSG affronte l’AS Monaco au Stade Louis II ce mercredi soir pour le compte de la seizième journée de Ligue 1. En effet, le Trophée des champions, qui devait se jouer l’été dernier, a été placé au 5 janvier. Même si les deux équipes restent sur un 0-0 lors de leur dernière confrontation, les matches entre le PSG et Monaco sont souvent prolifiques. Comme le rapporte le club de la capitale sur son site internet, depuis mars 2015, il y a eu 90 buts marqués en 25 matches officiels, soit 3,60 buts en moyenne pour chaque rencontre.

Une série impressionnante sans défaite à l’extérieur en Ligue 1

Le PSG est le dernier club invaincu en Ligue 1. Avec quinze matches sans défaite en championnat cette saison, il a égalé ses performances de 2013-2014 et 2017-2018. « Une série aux portes du top 5 dans l’histoire du club, derrière 2015-2016 (27 matches), 1985-1986 (26 matches), 2018-2019 (20 matches), 2014-2015 (17 matches) et 2022-2023 (16 matches). » À l’extérieur, toujours en championnat, le PSG reste sur 31 rencontres sans défaite. Un record pour la Ligue 1 et dans l’histoire du club. Avec sept points d’avance, et possiblement dix ce soir, le PSG est assuré d’obtenir le titre honorifique de champion d’automne. C’est la seizième fois de son histoire qu’il obtient ce prix.