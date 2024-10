Ligue 1 – Les chiffres clés avant PSG / Strasbourg

Ce samedi soir (21h sur DAZN), le PSG accueille le RC Strasbourg à l’occasion de la 8e journée de Ligue 1. Et voici quelques chiffres avant cette rencontre.

Après deux semaines dédiées à la trêve internationale, le PSG retrouve enfin la compétition. À cette occasion, le club de la capitale accueille – au Parc des Princes – le RC Strasbourg dans le cadre de la 8e journée de Ligue 1. Et en cas de succès, les Parisiens pourront reprendre la tête du championnat, à égalité avec l’AS Monaco qui a été tenue en échec par le LOSC (0-0) vendredi soir. À quelques heures du coup d’envoi, le club de la capitale a partagé quelques chiffres clés sur son site internet.

Les deux formations vont s’affronter pour la 75e fois avec un bilan largement en faveur du PSG avec 41 victoires, 20 nuls et seulement 13 défaites. Toutes compétitions confondues, les champions de France restent notamment sur 14 matches sans défaite face aux Alsaciens (10 victoires, 4 nuls) avec 39 buts inscrits et 15 encaissés. Mieux encore, les Rouge & Bleu n’ont jamais connu la défaite au Parc des Princes face au RCSA en 37 matches officiels (29 victoires et 8 nuls). « C’est un record pour les Rouge et Bleu devant Bastia (aucun succès en 31 matches, 25 victoires et 6 nuls) », précise l’historien du PSG, Michel Kollar via le site du club.

Depuis la remontée du RC Strasbourg en Ligue 1 en 2017, le PSG a inscrit 23 buts en 8 rencontres, soit presque 3 buts par match (2,87). Au niveau des statistiques collectives de ce début de saison, le PSG se montre prolifique en buts. Avec 12 réalisations lors des trois premiers matches au Parc des Princes (6-0 face à Montpellier, 3-1 contre le Stade Brestois et le Stade Rennais), le PSG a battu son record de 11 buts inscrits lors des débuts de saisons en 1975-1976 et 2017-2018. Enfin, Bradley Barcola a inscrit 4 buts en trois matches à domicile en ce début d’exercice, soit un record égalé dans l’histoire du club, à égalité avec François M’Pelé (1974-1975), David Ginola (1993-1994), Edinson Cavani (2017-2018), Neymar Jr (2022-2023) et Kylian Mbappé (2023-2024).