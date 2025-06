Ligue 1 : Les clubs seront désormais autorisés à vérifier les tifos avant leur entrée dans les stades

Un accord a été signé ce jeudi 26 juin entre la LFP et le ministère de l’Intérieur pour renforcer la sécurité autour des rencontres de Ligue 1 tout au long de la saison. La gestion des tifos des supporters en tribunes était sur la table.

Au cœur de la préparation de la saison 2025 / 2026, la LFP et le ministère de l’Intérieur travaillent main dans la main pour garantir la sécurité et la bonne organisation des matchs tout au long de la saison. Ce jeudi 26 juin une convention a été signée entre les deux entités. Cette convention contient notamment un règlement intérieur que devra faire respecter l’équipe à domicile avec une règle bien précise : interdiction de la diffusion de messages politiques, idéologiques, religieux ou insultants dans les tribunes. L’autre point clé de cette convention concerne les tifos déployés dans les tribunes des stades en France. En effet, selon les informations de L’Equipe les tifos « devront désormais être validés en amont par les clubs […] une photo du visuel devra être transmise avant chaque match« . Dans les rangs de certains groupes de supporters en France, proches de leur direction, la pratique s’applique déjà. En revanche, la règle pourrait être plus compliquée à faire respecter pour les groupes de supporters en conflit froid ou ouvert avec leurs dirigeants.

La convention signée entre la LFP et le ministère de l’Intérieur prévoit que l’organisateur de la rencontre sera tenu responsable en cas de non-respect de la règle. Les contrôles seront dans ce sens renforcés avec l’appuie des forces de sécurités présentes.