Ligue 1 – Les compositions officielles de PSG / Auxerre

Ce samedi soir (21h05, Ligue 1 +), le PSG reçoit l’AJ Auxerre pour le compte de la sixième journée de Ligue 1. Moins d’une heure avant le début de la rencontre, les deux entraîneurs ont dévoilé leurs compositions de départ.

Cinq jours après sa défaite contre Marseille (1-0) et quatre jours avant son déplacement à Barcelone dans le cadre de la deuxième journée de phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG reçoit – au Parc des Princes – l’AJ Auxerre dans le cadre de la sixième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique doit faire avec de nombreux absents (Dembélé, Doué, Neves, Marquinhos, Ruiz). Il a donc dû bricoler pour choisir son onze de départ.

Une charnière Zabarnyi-Beraldo

Sans surprise, malgré sa boulette contre Marseille, Lucas Chevalier va occuper les buts du PSG. L’ancien lillois sera défendu par un quatuor composé de Warren Zaïre-Emery, Illia Zabarnyi, Lucas Beraldo et Lucas Hernandez. Au milieu, pour pallier les absences de Joao Neves et Fabian Ruiz, Luis Enrique a décidé d’aligner Kang-in Lee et Senny Mayulu aux côtés de Vitinha, qui porte le brassard de capitaine en l’absence de Marquinhos. Enfin, l’attaque est composée d‘Ibrahim Mbaye dans le couloir droit, Gonçalo Ramos en pointe et Khvicha Kvaratskhelia dans le couloir gauche.

Feuille de match PSG / AJ Auxerre

6e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21h05 – Diffuseur : Ligue 1 + – Arbitre principal : Thomas Léonard – Arbitres assistants : Steven Torregrossa et Gwenaël Pasqualotti – Quatrième arbitre : Antoine Valnet – VAR : Alexandre Castro et Ludovic Rémy