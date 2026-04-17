Ligue 1 – Les différents aménagements du calendrier après les qualifications du PSG et de Strasbourg

Suite aux qualifications du PSG et de Strasbourg pour les demi-finales de coupes d’Europe, la Ligue a décidé d’apporter quelques aménagements dans le calendrier de fin de saison de Ligue 1.

Après la qualification du PSG pour les demi-finales de la Ligue des champions contre le Bayern Munich (28 avril – 6 mai), la France a vu son deuxième représentant européen accéder au dernier carré d’une Coupe d’Europe. Malgré son retard de deux buts après sa défaite à Mayence (0-2), le RC Strasbourg est parvenu à renverser la formation allemande (4-0) pour accéder à la demi-finale de la Ligue Europa Conférence contre le Rayo Vallecano (30 avril – 7 mai). Face à cette situation, la LFP a décidé d’apporter quelques aménagements pour la fin de saison 2025-2026 de Ligue 1. « À la suite des résultats des quarts de finale de Ligue des Champions et de Ligue Conférence, et conformément aux décisions prises par le Conseil d’administration de la LFP du 26 mars dernier, la programmation de certaines rencontres de Ligue 1 McDonald’s est ajustée », a expliqué l’instance française dans son communiqué.

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Lens / PSG programmé le 13 mai à 21h

Les deux matchs reportés du week-end dernier, comptant pour la 29e journée de Ligue 1 – RC Lens / PSG et Stade Brestois / RC Strasbourg – auront donc bien lieu le mercredi 13 mai. La rencontre entre Parisiens et Lensois est programmée à 21 heures et sera diffusée sur beIN SPORTS 1. Le match Brest / Strasbourg, lui, aura lieu, à 19h (Ligue 1+), le même jour.

Cette programmation permet aussi à la Ligue de soulager le calendrier intense qui attend les Sang & Or en cette fin de saison. Ainsi, leur rencontre de la 33e journée de Ligue 1 contre le FC Nantes se disputera le vendredi 8 mai à 20h45. « Les huit autres rencontres se disputeront en multiplex le dimanche 10 mai à 21h00″, précise la Ligue dans son communiqué. Enfin, la LFP a décidé de décaler d’une journée la 34e et dernière journée de Ligue 1, qui aura donc lieu le dimanche 17 mai à 21 heures en multiplex. Pour rappel, pour son dernier match de championnat, le PSG disputera le derby francilien contre le Paris FC. Face à ces nombreux aménagements, les Trophées UNFP devraient aussi être décalés, mais la LFP n’a pas encore communiqué à ce sujet.