Ligue 1 : Les éloges de Thiago Scuro, DG de l’ASM, pour le PSG

Depuis plusieurs semaines maintenant, le PSG est parvenu à redresser la barre et se montrer convaincant dans le jeu et les résultats. Ainsi, outre sa qualification acquise en seizième de finale de C1, en Ligue 1, le club de la capitale assoit sa domination, à l’image d’un écart conséquent avec ses concurrents au classement.

Après 22 journées de championnat en Ligue 1, le PSG est leader incontesté avec 56 points et 10 points d’avance sur son dauphin, l’Olympique de Marseille. Autre concurrent de poids de part son effectif, ses moyens et ses ambitions, l’AS Monaco pointe à la quatrième place avec 40 points, à égalité avec le troisième, son voisin qu’est l’OGC Nice. Dans les colonnes de L’Equipe ce jour, Thiago Scuro, directeur général du club monégasque, a été interrogé sur un éventuel regret quant au fait de ne pas plus titiller le PSG dans la course au titre : « C’est sans doute le meilleur PSG qu’il n’y ait jamais eu, avec des concepts clairs et aucune défaite en L1. Par rapport à notre budget et à la construction de notre effectif, les concurrencer aurait été très ambitieux« , a déclaré le dirigeant brésilien avec une certaine fatalité, en poursuivant : « en termes de valeur marchande, on a le deuxième meilleur effectif derrière le PSG. Ça veut dire qu’il y a beaucoup de qualité. Il faut rester ensemble, dans la bonne direction« .