Ligue 1 – Les louanges de Didier Digard envers le PSG

Demain soir (21h05, Ligue 1 +), le PSG affronte Le Havre lors de la 24e journée de Ligue 1. Didier Digard, le coach des Havrais, s’est montré dithyrambique envers le PSG.

Leader de Ligue 1, le PSG se déplace au Havre demain soir dans le cadre de la 24e journée avec l’optique de s’imposer pour conserver sa place de leader du championnat et pourquoi pas accentuer son avance en tête, Lens affrontant Strasbourg ce vendredi soir. En face, les Havrais vont tenter de faire quelque chose face aux Parisiens, eux qui ont besoin de points pour maintenir une belle avance sur la zone rouge. Présent en conférence de presse d’avant-match, Didier Digard, le coach normand, s’est montré élogieux envers son futur adversaire, même si ce dernier est moins souverain que ces derniers mois.

« Paris reste Paris, même avec des blessés »

« Je retiens que Paris, c’est Paris, et que sur une action, ils peuvent gagner. On ne peut pas être déçu, ils nous ont tellement habitués à des prestations absolument hallucinantes que des fois, c’est un petit peu moins bien, mais on a cette exigence. Ils sont en tête du championnat, ils sont qualifiés en Ligue des champions. Paris, c’est toujours fort, très fort, plus fort que les autres et c’est un exemple pour toute la France. J’avais qualifié le PSG d’Avengers de la Ligue 1, sont-ils imbattables ? Il faut être réaliste. Bien sûr j’aimerais vous faire rêver et vous dire qu’on va gagner ce match, mais en fait Paris, même avec des blessés, avec leurs remplaçants, c’est un monde totalement différent du nôtre. Mais on va jouer notre chance à fond. Il ne faut pas se laisser griser par le fait que certains disent qu’ils sont moins bien ou qu’ils ont des blessés. Pour nous, ce serait une très grosse erreur de penser ça parce que Paris reste Paris, même avec des blessés. »