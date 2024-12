Ligue 1 : Les Parisiens en nombre pour ASM / PSG au Stade Louis II

Pour le compte de la 16e journée de Ligue 1, le PSG se déplace sur la pelouse de l’AS Monaco. En plus d’un groupe complet, les Parisiens pourront s’appuyer sur leurs supporters qui se déplacent en nombre au Stade Louis II.

Si la 16e journée de Ligue 1 se tiendra le premier week-end du mois de janvier 2025 (3,4 & 5), celle-ci a été avancé pour l’AS Monaco et le PSG qui s’affronteront pour le Trophée des Champions le 5 janvier prochain. Ainsi, le club de la capitale se dresse face aux Monégasque ce mercredi 18 décembre (21h sur BeIN Sports). Le PSG se déplace avec un groupe au complet, et de nombreux supporters. En effet, selon Bruno Salomon, journaliste pour France Bleu Paris, c’est près de 1 000 supporters Rouge & Bleu qui garniront les travées du Stade Louis II, dont 200 membres du Collectif Ultras Paris.