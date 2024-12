Ligue 1 : Les programmations de la J17 & J18 dévoilées

Qualifié en 16e de finale de Coupe de France, le PSG est actuellement en vacances pour une petite semaine. Pour son retour à la compétition, le club de la capitale devra se préparer à un mois de janvier chargé.

Après avoir disputé son 32e de finale de Coupe de France et la 16e journée de Ligue 1 en avance, le PSG pourra souffler pendant une courte semaine. A l’issue de celle-ci, les joueurs de Luis Enrique retrouveront le chemin de l’entraînement avec en ligne de mire le Trophée des Champions qui se jouera le 5 janvier prochain au Qatar face à l’AS Monaco. Dans la foulée de cette rencontre, le club de la capitale retrouvera le championnat de France avec les 17e et 18e journées de Ligue 1, respectivement face à l’AS Saint-Etienne, puis le RC Lens. Le premier de ces matchs qui se jouera au Parc des Princes, a été programmé par la Ligue au dimanche 12 janvier 2025 à 20h45 et sera diffusé sur DAZN. Le déplacement au Stade Bollaert est lui prévu pour le samedi 18 janvier 2025 à 17h et sera diffusé sur BeIN Sports 1.