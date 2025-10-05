Ligue 1 – Les supporters du PSG en nombre à Lille

Ce dimanche soir (20h45 sur Ligue 1+), le PSG se déplace à Lille pour affronter le LOSC au Stade Pierre Mauroy. Et les Rouge & Bleu pourront compter sur le soutien de leurs supporters.

En conclusion de la 7e journée de Ligue 1, le PSG affronte le LOSC au Stade Pierre Mauroy (20h45 sur Ligue 1+). Après un succès au finish face au FC Barcelone en Ligue des champions (1-2), le club de la capitale compte poursuivre sur sa lancée avant la trêve internationale.

Le parcage parisien au complet

Et les joueurs de Luis Enrique auront à coeur de revenir de leur déplacement dans le Nord avec les trois points pour retrouver leur fauteuil de leader. Pour cela, les champions de France pourront compter sur leurs supporters. Déjà présents en nombre du côté du Stade de Montjuïc à Barcelone, les fans parisiens seront 1.000 à Pierre-Mauroy, comme le rapporte le journaliste de RMC Sport, Arthur Perrot. Le parcage parisien sera donc au complet ce dimanche soir pour cette affiche de la 7e journée de Ligue 1.