Ligue 1 – Les supporters du PSG interdits de déplacement à Marseille

L’annonce a été officialisée. Lors du Classique le 21 septembre prochain, les supporters du PSG ne pourront pas faire le déplacement au Stade Vélodrome.

Comme depuis plusieurs saisons, il n’y aura pas de supporters adverses lors du Classique. Le 21 septembre prochain (20h45 sur Ligue 1+), dans le cadre de la 5e journée de Ligue 1, le PSG se déplacera sur la pelouse de l’Olympique de Marseille. Et sans surprise, les supporters parisiens ont été interdits de déplacement au Stade Vélodrome.

Un supporters du PSG introduit parmi les supporters du PFC

Comme le rapporte RMC Sport, un arrêté a déjà été publié par la Préfecture de Police de Marseille et « sera complété la semaine prochaine par un arrêté d’interdiction de déplacement des supporters du PSG émis par le ministère de l’Intérieur. » Cette décision a été expliqué par la Préfecture : « Les relations entre les supporters de l’Olympique de Marseille et du Paris Saint-Germain sont empreintes d’animosité depuis de très nombreuses années ainsi qu’en témoigne le caractère récurrent des troubles graves à l’ordre public constatés à l’occasion des matchs opposant ces deux équipes (…) Il convient d’éviter toute rencontre même fortuite entre les supporters de l’Olympique de Marseille et du Paris-Saint-Germain. »

La Préfecture de Police rapporte notamment que lors du déplacement du Paris FC sur la pelouse de l’OM le 23 août dernier, un supporter des Rouge & Bleu s’était introduit parmi les fans du PFC : « Pendant la rencontre opposant l’Olympique de Marseille au Paris FC du 23 août 2025 au stade Orange Vélodrome, un supporter du PSG qui s’était introduit parmi les supporteurs du Paris FC à l’insu du club parisien, a apposé des autocollants du club du PSG dans la tribune visiteurs et a diffusé cet acte sur les réseaux sociaux occasionnant un mouvement de colère des ultras phocéens avec une tentative d’intrusion de la tribune évitée grâce à l’intervention des forces de l’ordre », rapporte l’arrêté. Enfin, les autorités expliquent également que cette animosité entre les supporters des clubs rivaux a aussi été aperçue lors d’un concert du rappeur marseillais Jul, à l’Accor Arena de Paris le 13 novembre 2019, « où des individus se revendiquant supporters du Paris-Saint-Germain ont fait irruption pendant la représentation, utilisé des fumigènes et ont agressé les spectateurs porteurs d’un maillot de l’Olympique de Marseille », conclut l’arrêté.