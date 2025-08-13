Ligue 1 : Les supporters parisiens autorisés à se déplacer pour FC Nantes / PSG (J1)

L’affiche de clôture de la première journée de Ligue 1 entre le FC Nantes et le Paris Saint-Germain verra bien la présence de supporters parisiens. La préfecture de Loire-Atlantique a donné son feu vert pour l’accueil de 1 000 supporters du PSG au stade de la Beaujoire ce dimanche (20h45 sur Ligue 1 +) selon les informations d’RMC Sport.

Parmi les 1 000 fans autorisés, 500 feront partie du groupe Collectif Ultras Paris. Pour garantir leur sécurité, les autorités ont mis en place un plan strict : un point de rendez-vous a été fixé pour les supporters, qui seront ensuite escortés par la police jusqu’au stade. La Division nationale de la lutte contre le hooliganisme (DNLH) a classé cette rencontre « à risques », avec un niveau de 3 sur 5. À titre de comparaison, le match entre le Stade Rennais et l’Olympique de Marseille a été classé 2 sur 5, avec 1 250 supporters marseillais attendus en Bretagne.

A lire aussi – PSG : L’agent de Gigio Donnarumma se confie sur les négociations avec les dirigeants parisiens

Cette première journée de championnat sera également marquée par l’utilisation accrue de drones pour la surveillance des stades. Les forces de l’ordre s’appuient de plus en plus sur ces engins pour surveiller les flux de supporters. Deux matchs sont particulièrement concernés :

Rennes-OM : Deux drones seront utilisés pour surveiller les abords du Roazhon Park.

Metz-Strasbourg : Un arrêté préfectoral a été publié pour autoriser la surveillance par drone du stade Saint-Symphorien.

Chaque utilisation de drone nécessite un arrêté préfectoral autorisant l’enregistrement et la transmission des images. Cela montre l’intensification de cette pratique de surveillance pour assurer la sécurité lors des rencontres sportives.