Bastien Dechepy

Ligue 1 : l’identité de l’arbitre de PSG – Rennes est connue

Photo de Mickaël Rufet Mickaël Rufet18 août 2026

Ce dimanche soir (20h45), le PSG lance sa campagne de Ligue 1 contre le Stade Rennais. Et on sait qui tiendra le sifflet.

On y est déjà. Ce dimanche, coup d’envoi à 20h45 sur Ligue 1+, le Paris Saint-Germain reçoit le Stade Rennais dans son antre du Parc des Princes pour lancer sa campagne de Ligue 1. Après le revers concédé contre le RC Lens lors du Trophée des Champions, les Rouge et Bleu auront à cœur de vite retrouver le goût de la victoire. L’occasion également de possiblement voir Mika Godts, la nouvelle recrue parisienne, à l’œuvre.

Bastien Dechepy pour la première du PSG en Ligue 1

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Et on connait l’identité de l’homme en noir qui officiera durant cette partie. La LFP a officialisé la chose : ce sera Bastien Dechepy. Il sera assisté dans sa tâche par Aurélien Berthomieu et Valentin Evrar. Geoffrey Kubler jouera le rôle de quatrième arbitre. Enfin, Nicolas Rainville et Wilfried Bien auront en charge l’assistance vidéo.   

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Photo de Mickaël Rufet Mickaël Rufet18 août 2026

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