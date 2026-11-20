À la veille du match face à l’OGC Nice en Ligue 1, le PSG a dévoilé son point médical du jour, avec seulement deux joueurs concernés.

Le PSG retrouve la compétition ce week-end. Ce samedi (17h15 sur Ligue 1+), le club de la capitale se déplace sur la pelouse de l’OGC Nice à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1. Le début d’un nouveau marathon de matchs pour les Rouge & Bleu jusqu’à la trêve hivernale.

Plusieurs cadres de retour pour Nice / PSG

À l’approche de cet enchaînement de rencontres, Luis Enrique aura donc besoin de l’ensemble de son groupe. Et bonne nouvelle pour le coach parisien : l’infirmerie des Rouge & Bleu se vide. En effet, seuls Alessandro Longoni, blessé lors de la trêve internationale, et Khvicha Kvaratskhelia sont mentionnés dans le dernier point médical du club parisien. Les deux joueurs « poursuivent leurs protocoles de soins. » Absents avant la trêve, Nuno Mendes, Marquinhos, Maghnes Akliouche et Ousmane Dembélé devraient donc être disponibles pour cette rencontre face à l’OGC Nice, tout comme Désiré Doué et Dro Fernanadez, légèrement touchés avec leur sélection durant cette coupure internationale. Le technicien espagnol devrait donc pouvoir s’appuyer sur un groupe quasi au complet lors de la séance d’entraînement de cet après-midi, à 17h.

Le point médical du PSG

Khvicha Kvaratskhelia et Alessandro Longoni poursuivent leurs protocoles de soins.

Le point médical @Aspetar avant #OGCNPSG. 📋 🗞️ https://t.co/tzKdai9oIw https://t.co/oMSykkVMJK — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 20, 2026