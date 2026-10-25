Ligue 1 – L’OL amoindri avant d’affronter le PSG ?

Ce lundi soir (20h30 sur Ligue 1+), le PSG accueille l’Olympique Lyonnais en Ligue 1. Tout comme les Rouge & Bleu, les Gones devront composer avec plusieurs absences.

Initialement programmé ce dimanche soir, en conclusion de la 8e journée de Ligue 1, le match entre le PSG et l’OL a finalement été décalé à lundi soir (20h30 sur Ligue 1+) à la demande de la Préfecture de Police. Mais pour ce choc au sommet, les deux entraîneurs devront toutefois composer avec de nombreuses absences.

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Pavel Šulc vers un forfait, Corentin Tolisso incertain ?

En effet, Luis Enrique ne pourra pas compter sur Nuno Mendes, Marquinhos, Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé, tous à l’infirmerie. Du côté de l’Olympique Lyonnais, Paulo Fonseca devra également faire face à quelques absences. En attaque, Loïs Openda, touché au genou, manquera cette rencontre face aux Rouge & Bleu, tout comme l’international japonais Keito Nakamura, suspendu. Et un autre forfait se profile dans le secteur offensif. Touché au ménisque lors de la lourde défaite face à Hoffenheim (0-3) en Ligue Europa jeudi, Pavel Šulc pourrait être absent jusqu’à la fin de l’année, selon les informations de L’Équipe. Les Gones devraient donc se présenter avec une attaque décimée face au champion de France

Sorti sur civière jeudi après une mauvaise chute sur la nuque, le latéral droit, Steeve Kango va mieux, mais ne sera pas disponible pour affronter le PSG. Capitaine de l’OL, Corentin Tolisso souffre de douleurs aux adducteurs depuis quelques jours, ce qui explique son faible temps de jeu lors des deux dernières rencontres. Enfin, Mohamed Ouédraogo (rupture des ligaments croisés) et Nicolas Tagliafico (blessure musculaire) manqueront également à l’appel.