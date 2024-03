Ligue 1 : L’OM affaiblit avant le choc face au PSG

Pour le compte de la 27e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG aura un déplacement crucial au Vélodrome à honorer affin d’y affronter l’OM. Son éternel rival devra composer avec des importantes blessures.

Le dimanche 31 mars prochain (20h45 sur Prime Video), le PSG affrontera l’Olympique de Marseille au Stade Vélodrome pour le compte de la 27e journée de Ligue 1 Uber Eats. Pour l’occasion, Luis Enrique devra se passer des services de Bradley Barcola. Le numéro 29 Rouge & Bleu s’est blessé les Bleuets à la cuisse gauche, et devrait être absent plusieurs semaines. La durée d’indisponibilité n’est pas encore connue, et celle-ci dépendra du grade de la lésion aux ischios. En face, du côté de l’OM, cette trêve internationale a également fait des dégâts. En effet, l’international sénégalais, Ismaila Sarr, titulaire sur le front de l’attaque phocéenne, est lui aussi sorti sur blessure lors du premier match amical des Lions de la Teranga face au Gabon. Selon les premières informations, l’ancien du Stade Rennais est touché par la même blessure que Bradley Barcola. A une semaine du choc entre l’OM et le PSG, Ismaila Sarr pourrait donc ne pas fouler la pelouse du Vélodrome le 31 mars prochain.

En défense, Jean-Louis Gasset pourrait voir son effectif diminuer également. En plus de la blessure actée de Samuel Gigot, ce vendredi à l’entraînement, Bamo Meïté a été touché. L’Ivoirien « souffrirait d’une double entorse de la cheville couplée à un pépin au genou, sans arrachements toutefois« , selon les informations de La Provence, après un duel avec son coéquipier Luis Henrique.