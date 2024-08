À quelques jours du début de la saison 2024-2025, la Ligue dévoile la programmation des premières journées. Et le choc entre le LOSC et le PSG a été programmé.

J-6 avant le début de la nouvelle saison 2024-2025. Champion de France en titre, le PSG a terminé sa pré-saison avec un résultat nul face au RB Leipzig ce samedi (1-1). Désormais, Luis Enrique aura quelques jours au Campus PSG avec un groupe très étoffé pour monter en puissance. De son côté, la Ligue continue de dévoiler sa programmation des premières journées de Ligue 1.

Les trois premiers matches du PSG diffusés sur DAZN

Après un déplacement au Havre pour l’ouverture de la saison (vendredi 16 août à 20h45) et le premier match au Parc des Princes contre le Montpellier Hérault (vendredi 23 août à 20h45), le club de la capitale ira dans le Nord pour affronter le LOSC, à l’occasion de la 3e journée de Ligue 1. Une rencontre qui est programmée le dimanche 1er septembre à 20h45. Et comme les deux premières journées des Rouge & Bleu, ce premier choc de la saison sera également diffusé sur DAZN. Reste à savoir si le PSG aura plus d’une semaine ou quelques jours pour préparer ce match au Stade Pierre Mauroy. En effet, selon quelques sources, le match du Trophée des Champions face à l’AS Monaco pourrait être programmé le mercredi 28 août.

Le programme de la 3e journée de Ligue 1