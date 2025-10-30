Ligue 1 – Malgré son nul à Lorient, le PSG conserve son fauteuil de leader
Malgré sa mauvaise performance sur la pelouse de Lorient (1-1), le PSG conserve la tête du championnat dans une lutte acharnée pour la première place.
Le PSG a vécu une soirée compliquée au Stade du Moustoir. En plus du match nul frustrant face au FC Lorient (1-1), le club de la capitale a perdu sur blessure Désiré Doué. Mais à l’issue de cette 10e journée de Ligue 1, les champions de France sont toujours en tête du championnat grâce aux contre-performances de ses poursuivants.
Deux points séparent le premier du sixième, une première depuis la saison 2010-2011
Dauphin du PSG avant cette journée, le RC Lens a réalisé la plus mauvaise performance de cette journée en s’inclinant face à la lanterne rouge, le FC Metz (2-0), qui n’avait gagné aucun match jusque-là. L’Olympique de Marseille a aussi raté cette belle opportunité de récupérer la première place. Après avoir renversé le score au retour des vestiaires, les Olympiens ont été climatisés à domicile par un but dans le temps additionnel de l’Angers SCO (2-2). Autre mauvaise performance, celle de l’Olympique Lyonnais. En déplacement au Stade Jean-Bouin pour affronter le Paris FC, les Gones ont mené de trois buts avant de concéder un match nul spectaculaire (3-3).
Des contre-performances qui profitent à l’AS Monaco, nouveau dauphin des Rouge & Bleu. Dans un match animé, les Monégasques l’ont emporté face au FC Nantes (3-5). Avec ces différents résultats, la Ligue 1 a rarement été aussi serrée au bout de 10 journées avec seulement deux points qui séparent le premier du sixième, une première depuis la saison 2010-2011. De son côté, le RC Strasbourg se relance avec un large succès contre l’AJ Auxerre (3-0). Le Stade Rennais d’Habib Beye n’y arrive toujours pas après un match nul concédé dans les dernières minutes face à Toulouse (2-2). Enfin, l’OGC Nice, prochain adversaire du PSG, a remporté son duel face au LOSC (2-0).
Les résultats de la 10e journée de Ligue 1
- Le Havre / Stade Brestois (1-0)
- FC Lorient / Paris Saint-Germain (1-1)
- FC Metz / RC Lens (2-0)
- OGC Nice / LOSC (2-0)
- Olympique de Marseille / Angers SCO (2-2)
- FC Nantes / AS Monaco (3-5)
- Paris FC / Olympique Lyonnais (3-3)
- RC Strasbourg / AJ Auxerre (3-0)
- Toulouse FC / Stade Rennais (2-2)
Le classement de Ligue 1
- Paris Saint-Germain – 21 pts (+11)
- AS Monaco – 20 pts (+7)
- Olympique de Marseille – 19 pts (+13)
- RC Strasbourg – 19 pts (+9)
- Olympique Lyonnais – 19 pts (+4)
- RC Lens – 19 pts (+4)
- LOSC – 17 pts (+9)
- OGC Nice – 17 pts (+1)
- Toulouse FC – 14 pts (+2)
- Stade Rennais – 12 pts (-2)
- Le Havre – 12 pts (-4)
- Paris FC – 11 pts (-3)
- Angers SCO – 10 pts (-6)
- Stade Brestois – 9 pts (-4)
- FC Nantes – 9 pts (-5)
- FC Lorient – 9 pts (-9)
- AJ Auxerre – 7 pts (-9)
- FC Metz – 5 pts (-18)