Le coup d’envoi de la saison 2024/2025 de Ligue 1 est imminent. Le championnat de France a trouvé un nouveau diffuseur, et composera également avec de nouvelles consignes pour ses arbitres. Ces dernières ont été détaillées par le patron de l’arbitrage en France, Antony Gautier.

Ce vendredi 16 août (20h45 sur DAZN), le PSG donnera le coup d’envoi de la saison 2024/2025 sur la pelouse du Stade Océane face au Havre. Une rencontre qui sera arbitrée par Willy Delajod. Ce dernier sera minutieusement observé quant à l’application des nouvelles consignes distillées par le patron de l’arbitrage en France, Antony Gautier. L’ancien arbitre d’aujourd’hui 46 ans s’est exprimé sur le sujet à l’occasion d’un entretien accordé à l’AFP, à la veille du début de la nouvelle saison. La volonté est claire : favoriser le spectacle et augmenter le temps de jeu effectif. Une priorité qui vaut également pour la Ligue 2 : « Favoriser le spectacle et le jeu. D’abord par l’accélération du rythme du jeu, dans l’exécution des remises en jeu, des pénaltys, des coups-francs… Il faut encourager la continuité du jeu en tolérant davantage les micro-contacts. J’ai demandé aux arbitres de décompter scrupuleusement les arrêts de jeu pour le temps additionnel. Je veux un temps de jeu effectif le plus élevé possible. En 2023-24, il a été en moyenne de 57,44 minutes, c’est mieux qu’en 2022-23 où il a été de 55,51 minutes« , a déclaré Antony Gautier.

La protection de l’image du foot

Toujours à l’occasion de cette interview pour l’AFP, le directeur de l’arbitrage français nommé en janvier 2023 par le comité exécutif de la FFF a tenu à souligner l’importance de la protection de l’image du football en tentant de limiter les rassemblement autour des arbitres sur les pelouses de Ligue 1 et Ligue 2 : « Nous allons mettre en place le système autorisant le seul capitaine de l’équipe à parler à l’arbitre. Il faut savoir rester ferme sur les situations incontournables quand la santé d’un joueur a été menacée. Mais aussi faire preuve d’intelligence situationnelle, par exemple sur le cas d’un second avertissement ou d’une main dans la surface« . Autre axe d’amélioration souligné par Antony Gautier : le lien avec le public. Au lendemain de l’annonce du report de la mise en place de la sonorisation de l’arbitre en Ligue 1, la patron de l’arbitrage français s’est exprimé sur le sujet : « J’ai demandé des debriefings publics réguliers des décisions majeures en Ligue 1, il faut rendre directement accessibles au grand public les échanges entre l’arbitre et l’assistance vidéo, expliquer comment on en arrive à telle décision. Il faut diffuser cette explication sur les écrans du stade. Il y a encore des problèmes techniques à régler, c’est du ressort de la Ligue de Football Professionnel (…) La Ligue donnera aussi son feu vert pour la sonorisation de l’arbitre central au moment des décisions avec assistance vidéo. La France a été tout de suite candidate à l’expérimentation, et l’a fait pour les finales de Coupe de France féminine et masculine. Les arbitres sont prêts mais malheureusement les considérations techniques ne sont pas encore réunies« .