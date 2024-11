En raison de la programmation du Trophée des Champions début 2025, le choc Monaco / PSG en Ligue 1 a été avancé à mi-décembre.

La tenue du Trophée des Champions 2024 entre le PSG et l’AS Monaco le 5 janvier prochain à Doha oblige la Ligue a aménagé un peu son calendrier 2024-2025. En effet, à cette date-là devait se tenir l’affiche de la 16e journée de Ligue 1 entre les Monégasques et Parisiens. Et comme l’a dévoilé la LFP dans un communiqué, cette affiche du championnat a été avancée.

En effet, cette rencontre entre l’AS Monaco et le PSG – au Stade Louis II – a été programmée au mercredi 18 décembre. Un match qui débutera à 21 heures et diffusé sur beIN SPORTS 1. « En raison de l’organisation du Trophée des Champions, la rencontre AS Monaco – Paris Saint-Germain, initialement programmée le week-end des 4 et 5 janvier 2025, a été avancée au mercredi 18 décembre 2024″, explique la LFP. Ce choc est placé entre le match face à l’Olympique Lyonnais (15 décembre) et les 32es de finale de Coupe de France (21-22 décembre).