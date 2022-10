Après sa victoire sur la pelouse de l’AC Ajaccio (0-3), le PSG pouvait observer tranquillement les résultats de ses poursuivants au classement. Et ce dimanche en fin d’après-match, en attendant tous les autres résultats, le club parisien est l’un des grands gagnants de cette 12e journée de Ligue 1.

Grâce à leur victoire face à l’AC Ajaccio, les Rouge & Bleu pouvaient préparer sereinement leur prochain match de Ligue des champions face au Maccabi Haïfa (mardi à 21h). En effet, les joueurs de Christophe Galtier pouvaient soit conserver la même distance avec leurs poursuivants ou profiter des faux pas de ces derniers pour accroître leur avance en tête du classement.

Le RC Lens relègue Marseille à neuf points du leader

Et le choc entre l’Olympique de Marseille et le RC Lens a profité au PSG. Et avec sa troisième défaite de rang en championnat (0-1), l’OM occupe désormais la 5e place (23 pts,+11) et compte 9 unités de retard sur le Paris Saint-Germain (1er, 32 pts). Encore mieux, les Marseillais peuvent chuter à la 6e place en cas de victoire de l’AS Monaco (6e, 21 pts) face au LOSC ce dimanche soir. De son côté, le RC Lens profite de ce succès important pour occuper la place de dauphin, une position occupée par le FC Lorient avant cette 12e journée de Ligue 1. Mais cet après-midi, les Merlus ont concédé le match nul (2-2) contre Troyes.

À l’issue de cette journée de Ligue 1, le PSG comptera donc cinq points d’avance sur son nouveau dauphin, le RC Lens. Dépassé par les Sang & Or à la différence de buts, le FC Lorient retombe à la 3e marche du podium, avec trois unités d’avance sur le Stade Rennais, victorieux en fin de match de l’Angers SCO (2-1). De son côté, l’OM est une nouvelle fois le grand perdant de la journée et compte 4 désormais points de retard sur le troisième.

Paris Saint-Germain – 32 pts (+27) RC Lens – 27 pts (+11) FC Lorient – 27 pts (+7) Stade Rennais – 24 pts (+13) Olympique de Marseille – 23 pts (+11) AS Monaco – 21 pts (+6) / 1 match en moins

