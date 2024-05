Après son succès sur la pelouse du FC Metz (0-2), le PSG a réalisé un record qui n’avait jamais été fait en France et même dans les cinq grands championnats d’Europe.

Le PSG a conclu sa saison 2023-2024 de Ligue 1 avec un succès maîtrisé sur la pelouse du FC Metz (0-2). Pour cette 34e journée de championnat, Luis Enrique avait une nouvelle fois décidé de faire un large turn-over avec plusieurs cadres laissés au repos (Gianluigi Donnarumma, Marquinhos, Fabian Ruiz, Vitinha, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé non-convoqués puis Achraf Hakimi et Warren Zaïre-Emery restés sur le banc). Dans une première période emballante, les Rouge & Bleu avaient rapidement fait la différence grâce à des réalisations de Carlos Soler (7′) et Lee Kang-In (12′). Suffisant pour remporter cette dernière rencontre de championnat. Un succès qui permet au PSG d’entrer dans l’histoire de la Ligue 1.

Le PSG n’a jamais été mené en déplacement cette saison

Selon Opta, le PSG est la première équipe française à rester invaincue toute une saison à l’extérieur en Ligue 1. Les champions de France ont conclu cette saison loin de leur base avec 13 victoires et 4 nuls. Le dernier revers à l’extérieur remonte à février 2023 sur la pelouse de l’AS Monaco (3-1). Mieux encore, les Rouge & Bleu n’ont pas été menés une seule minute lors de leurs différents déplacements en France cette saison. « C’est la première fois qu’un club des cinq grands championnats européens réussit cette performance au XXIe siècle », rapporte Le Parisien. Désormais, le PSG voudra finir en beauté sa saison en remportant la Coupe de France face à l’Olympique Lyonnais ce samedi.