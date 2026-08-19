Ligue 1 – Nuno Mendes lourdement sanctionné après son carton rouge contre le RC Lens

Expulsé après un coup de coude infligé à Michał Skóraś lors du Trophée des Champions face au RC Lens, le latéral gauche du PSG, Nuno Mendes, connaît désormais sa sanction.

Le PSG devra composer sans Nuno Mendes lors de ses prochaines rencontres de Ligue 1. Entré en cours de jeu lors de la défaite face au RC Lens (0-1) au Trophée des Champions dimanche, l’international portugais n’est pas allé au bout de la rencontre. Et pour cause, après avoir donné un coup de coude au Lensois Michał Skóraś, le latéral gauche parisien a été exclu par l’arbitre Jérémie Pignard.

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Trois matchs de suspension ferme pour Nuno Mendes

Ce mercredi, la commission de discipline de la LFP a rendu son verdict concernant la sanction du numéro 25 parisien. Et Nuno Mendes a été lourdement sanctionné après ce geste d’humeur. En effet, l’instance a décidé de sanctionner le Portugais de 24 ans de trois matchs de suspension ferme. Il manquera donc les matchs face au Stade Rennais (23 août), au LOSC (28 août) et à l’AS Monaco (4 septembre) et effectuera son retour pour le déplacement à Brest (13 septembre). Avec cette suspension, la recrue parisienne, Lucas Digne, devrait donc être utilisée par Luis Enrique au poste de latéral gauche. À noter que Kyllian Antonio, exclu face au PSG après son tacle non maîtrisé sur la cheville de Maghnes Akliouche, a été sanctionné de deux matchs ferme.

🚨 Nuno Mendes écope donc de… 3 matchs de suspension après son geste d’humeur contre Lens (🤣)



Mais bon, il paraît que le PSG "contrôle la ligue"… ça va (peut être ?) calmer les amateurs de théorie du complot pic.twitter.com/8Y8JXHA918 — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 19, 2026