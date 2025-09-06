Ligue 1 – OL / PSG (J12) programmé

Après un mois d’août calme en terme de rythme, le calendrier de la saison 2025-2026 du PSG va accélérer la cadence dans les semaines à venir.

Après cette trêve internationale de septembre qui a déjà causé des dommages au PSG, le cadence des rencontres va s’accélérer pour les Rouge & Bleu. Auteurs d’un sans faute depuis le début de la saison 2025-2026, les joueurs de Luis Enrique devront désormais enchaîner les rencontres avec notamment le retour de la Ligue des champions.

Une rencontre programmée avant la trêve internationale

Et les champions de France sont déjà fixés sur leur calendrier jusqu’à la mi-novembre avec quelques chocs au programme en championnat dont l’affiche face à l’Olympique Lyonnais. Cette rencontre sera programmée en conclusion de la 12e journée de Ligue 1 le dimanche 9 novembre à 20h45 (Ligue 1+). Un match qui se tiendra avant la réception du Bayern Munich en Ligue des champions (4 novembre). Après cette confrontation face aux Gones, la trêve internationale de novembre aura lieu.

La programmation de la 12e journée de Ligue 1

Vendredi 7 novembre Paris FC / Stade Rennais (20h45 sur Ligue 1+)

Samedi 8 novembre Olympique de Marseille / Stade Brestois 29 (17h sur beIN SPORTS 1) Le Havre / FC Nantes (19h sur Ligue 1+) AS Monaco / RC Lens (21h05 sur Ligue 1+)

Dimanche 9 novembre FC Lorient / Toulouse FC (15h sur Ligue 1+) RC Strasbourg / LOSC (17h15 sur Ligue 1+) FC Metz / OGC Nice (17h15 sur Ligue 1+) Angers SCO / AJ Auxerre (17h15 sur Ligue 1+) Olympique Lyonnais / Paris Saint-Germain (20h45 sur Ligue 1+)

