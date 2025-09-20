Ligue 1 – OM / PSG sous la menace d’un report ?

Le très attendu Classique entre l’Olympique de Marseille et le PSG ce dimanche pourrait être sous la menace d’un report en raison d’une météo capricieuse dans le Sud de la France.

Faudra t-il patienter quelques jours supplémentaires pour assister au premier Classique de la saison 2025-2026 entre le PSG et l’Olympique de Marseille ? À la veille du match entre les deux équipes, pour le compte de la 5e journée de Ligue 1 (dimanche à 20h45 sur Ligue 1+), cette rencontre pourrait être sous la menace d’un report.

La Préfecture Provence-Alpes-Côte d’Azur confirme pour l’instant le maintien du match

En effet, les orages annoncés à Marseille ce dimanche pourraient perturber la tenue de cette affiche, comme le rapporte L’Equipe. La menace d’un report n’est pas écartée au siège de la Ligue de football professionnel (LFP). Selon les prévision de Météo France, de la pluie et un violent orage aura lieu en début de soirée, juste avant le coup d’envoi de la rencontre. La préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur confirme pour l’instant le maintien de cette rencontre, mais « si les conditions météorologiques s’aggravent, la situation peut être amenée à évoluer. » La pluie dense qui est annoncée pourrait rendre impraticable la pelouse du Vélodrome, mais au-delà de la qualité de jeu c’est surtout le risque d’orages qui peut être potentiellement dangereux pour les spectateurs et les acteurs du match. Pour rappel, dans son règlement, la LFP prévoir qu’en cas « d’intempéries (orages, chutes de neige, brouillard, brume, etc) au cours d’une rencontre, l’arbitre peut interrompre provisoirement la rencontre avec un maximum cumulé de 45 minutes ou l’arrêter définitivement. »