Ligue 1 : On connaît les dates des Classiques entre le PSG et l’OM pour 25/26

Alors que la Coupe du Monde des Clubs bat son plein et le PSG y est pleinement engagé, la LFP prépare la saison 2025 / 2026 de Ligue 1. Ainsi, ce vendredi 27 juin la calendrier sera dévoilé, et les dates du Classique entre le club de la capitale et l’Olympique de Marseille sont d’ores et déjà connues.

Le retour de la Ligue 1 pour 2025 / 2026 se précise et le calendrier de la nouvelle saison du championnat de France sera publié ce vendredi 27 juin. Dans l’attente de l’officialisation de celui-ci, les dates des Classiques entre le PSG et l’OM sont connues. En effet, selon les informations de nos confrères de L’Equipe, le champion de France et d’Europe se déplacera sur le terrain des Phocéens le week-end du 20-21 septembre prochain, avant de recevoir son grand rival lors de celui du 7-8 février 2026 au Parc des Princes. A noter que, le calendrier pourrait être modifié en cas de confirmation de la relégation de l’Olympique Lyonnais en Ligue 2 par la DNCG.

Pour démarrer la saison 2025 / 2026 de Ligue 1, le Paris Saint-Germain affrontera le FC Nantes le 17 août. C’était en tous cas ce qui était prévu. En effet, toujours selon le quotidien L’Equipe, avec la fin tardive de la Coupe du Monde des Clubs et la Supercoupe de l’UEFA le 13 août prochain à Udine face à Tottenham, la LFP a accordé au club de la capitale le report de la première journée de Ligue 1.