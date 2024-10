Ligue 1 : On sait à quoi ressemble le nouveau trophée !

Avec sa nouvelle identité visuelle, la Ligue 1 a désormais un nouveau trophée. Fini l’hexagoal, le championnat de France a dévoilé aujourd’hui le précieux que soulèveront désormais les champions.

A la fin de la saison 2023/2024, le PSG a soulevé le titre de champion de France pour la 12e fois de son histoire. Et pour la dernière fois de l’histoire, c’est le trophée hexagoal qui a été brandi par les Parisiens. Ce dernier, qui a vu le jour lors de la saison 2006/2007, disparaît et laisse place à un nouveau trophée, qui voit le jour avec la nouvelle identité visuelle du championnat de France. Ainsi, ce jeudi, la Ligue 1 a dévoilé sur ses réseaux sociaux le nouveau précieux convoité par les 18 clubs engagés dans l’élite du football français.

Image : Ligue 1

Ce nouveau trophée, en or, a une allure plus classique en comparaison avec l’hexagoal, et représente un ballon tout lisse, porté par quatre pieds qui ont la forme du chiffre 1, en référence à la Ligue 1. Sur le socle qui porte le tout, les noms des vainqueurs du championnat de France depuis sa création en 1932/1933 sont gravés.