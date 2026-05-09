Ligue 1 – Plusieurs titis présents à l’entraînement du PSG

Pour son match contre Brest demain soir (21 heures, Ligue 1 +), le PSG va devoir faire sans six joueurs. Trois titis parisiens étaient présents à l’entraînement ce samedi matin.

Le PSG a encore quatre matches avant de clôturer sa saison 2024-2025. Il doit encore jouer trois matches de Ligue 1, contre Brest, Lens et le Paris FC avant la finale de la Ligue des champions contre Arsenal le 30 mai prochain à Budapest. Les Parisiens voudront remporter ces quatre rencontres pour terminer l’exercice en beauté et avec deux nouveaux trophées. Lors de ces dernières semaines de compétition, Luis Enrique va devoir gérer les états de santé de ses joueurs. Pour le match de la 33e journée de Ligue 1 contre le Stade Brestois demain soir, le coach du PSG devra faire sans six joueurs (Ndjantou, Hakimi, Chevalier, Mendes, Zaïre-Emery et Pacho). Comme contre Lorient la semaine dernière, certains titis devraient être conviés dans le groupe pour le match de demain.

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Possiblement convoqués contre Brest

Comme le rapporte L’Equipe, Samba Coulibaly (18 ans, défenseur central), Dimitri Lucea (19 ans, défenseur central) et David Boly (latéral droit, 17 ans) ont participé à l’entraînement collectif du PSG ce samedi matin sur les pelouses du Campus de Poissy. Le dernier cité, qui réalise une très belle saison avec l’équipe U19 des Rouge & Bleu et qui a déjà participé à un match avec l’équipe professionnelle, le 32es de finale de Coupe de France contre le Vendée Fontenay Foot (0-4) qu’il avait dû quitter dès la 30 minutes de jeu en raison d’une blessure, pourrait faire sa première en Ligue 1 demain. En effet, au poste de latéral droit, Luis Enrique doit faire sans Achraf Hakimi, touché à la cuisse et absent depuis la demi-finale aller de la Ligue des champions contre le Bayern Munich, mais également de Warren Zaïre-Emery, victime d’une lombalgie au dos et laissé au repos contre les Brestois.