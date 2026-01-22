Ligue 1 – Pourquoi la rencontre entre Auxerre et le PSG est programmée à 20 heures

Ce vendredi, le PSG affrontera l’AJ Auxerre en ouverture de la 19e journée de Ligue 1. Une rencontre programmée à l’horaire inhabituel de 20 heures.

Après sa défaite face au Sporting CP en Ligue des champions, le PSG retrouve le championnat ce vendredi. En ouverture de la 19e journée de Ligue 1, le club de la capitale se déplace sur la pelouse de l’AJ Auxerre, avec pour objectif de prendre provisoirement la tête du championnat et mettre la pression sur le RC Lens.

Un accord commun entre le PSG, Auxerre et la LFP

Cette rencontre face à l’AJA a été programmée à l’horaire inhabituel de 20 heures et non à 21 heures. Et selon les informations de RMC Sport, « il s’agit d’une demande faite par le PSG pour optimiser le temps de récupération entre deux matchs de Ligue de champions. » Après cette rencontre dans l’Yonne, les Rouge & Bleu pourront rapidement rentrer à Paris afin de préparer la réception de Newcastle en Ligue des champions mercredi prochain. « Une discussion a eu lieu entre la LFP, le PSG et l’AJ Auxerre à ce sujet. D’un commun accord, il a été décidé d’avancer le coup d’envoi de ce match », précise RMC.