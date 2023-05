Ligue 1 – PSG / Clermont (J38) programmé

Officieusement champion de France, le PSG doit encore disputer deux rencontres dans cet exercice 2022-2023 dont une dernière au Parc des Princes face à Clermont.

Le PSG aura vécu une saison 2022-2023 éprouvante. Et à deux journées de la fin du championnat, le club parisien est en très bonne posture pour soulever son 11e titre de champion de France. Avec six points d’avance et une meilleure différence de but que le RC Lens, il ne manque plus qu’un seul point aux Rouge & Bleu pour être officiellement champion de France. Un point qu’ils devront glaner ce week-end face au RC Strasbourg (samedi à 21h sur Prime Video) ou la semaine prochaine à domicile face à Clermont. Et cette ultime rencontre de la saison a été programmée par la Ligue.

PSG / Clermont le samedi 3 juin

Ce match face au Clermont Foot, 8e de Ligue 1, aura lieu le samedi 3 juin à 21h et sera diffusé sur Canal Plus Sport 360. L’occasion pour les supporters du Parc des Princes de voir les Rouge & Bleu soulever le 11e titre de champion de France de leur histoire, une performance inédite dans l’Hexagone. Comme de coutume, cette 38e journée de Ligue 1 se disputera lors d’un multiplex.

Programmation de la 38e journée de Ligue 1

Samedi 3 juin à 21h : AJ Auxerre / RC Lens (Prime Video) AC Ajaccio / Olympique de Marseille (Prime Video) OGC Nice / Olympique Lyonnais (Prime Video) AS Monaco / Toulouse FC (Prime Video) FC Lorient / RC Strasbourg Alsace (Prime Video) FC Nantes / Angers SCO (Prime Video) Stade de Reims / Montpellier Hérault SC (Prime Video) ESTAC Troyes / LOSC (Prime Video) Paris Saint-Germain / Clermont Foot (Canal Plus Sport 360) Stade Brestois / Stade Rennais (Canal Plus Foot)



