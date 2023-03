Ligue 1 – PSG / Lens programmé

Éliminé prématurément en Ligue des champions et Coupe de France, le PSG aura seulement la Ligue 1 à disputer en cette fin de saison 2022-2023. Et le club parisien ne devra pas se manquer lors des prochaines échéances avec de nombreuses affiches au programme.

Avec dix points d’avance à 11 journées de la fin du championnat, le PSG possède un matelas confortable pour espérer soulever le 11e titre de champion de son histoire à la fin de l’exercice en cours. Mais, les joueurs de Christophe Galtier ne devront pas se manquer lors des prochaines échéances avec un programme relevé. Dès ce dimanche, les Rouge & Bleu reçoivent le Stade Rennais à l’occasion de la 28e journée de Ligue 1.

PSG / Lens le samedi 15 avril au Parc des Princes

Et après la trêve internationale, d’autres affiches seront au programme avec l’Olympique Lyonnais, l’OGC Nice et le RC Lens. Et ce vendredi, la Ligue a dévoilé la programmation de la 31e journée de Ligue 1. À cette occasion, le PSG recevra le RC Lens au Parc des Princes. Une rencontre programmée le samedi 15 avril à 21h et diffusée sur Canal Plus Sport 360 et Canal Plus Foot. Entre le déplacement sur la pelouse de l’OGC Nice (samedi 8 avril) et cette rencontre face aux Sang & Or, les hommes de Christophe Galtier auront une semaine pour préparer ce choc.

Le programme de la 31e journée de Ligue 1