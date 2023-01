Ligue 1 – PSG / Lille programmé

Jusqu’à sa double confrontation face au FC Bayern Munich, le PSG aura un calendrier chargé avec un enchaînement de matches et quelques affiches au programme.

Avec une reprise de championnat plus que poussive (2 victoires et 2 défaites), le PSG a redonné un espoir à ses poursuivants (le RC Lens et l’Olympique de Marseille) dans la course au titre. Désormais, le club de la capitale devra se ressaisir lors des prochaines échéances dans le but de préparer au mieux son huitième de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich (14 février / 8 mars). Et quelques belles affiches seront au programme. Ce mercredi, la Ligue a dévoilé la programmation de la 24e journée de Ligue 1.

PSG / LOSC programmé le 19 février à 13h

À cette occasion, le PSG recevra le LOSC le dimanche 19 février à 13 heures. Une rencontre qui sera co-diffusée par Canal Plus Foot et Prime Video et qui déroulera cinq jours après le huitième de finale aller de Ligue des champions face aux Munichois. Ce sera la troisième fois de la saison que le PSG disputera un match à 13h après les victoires face au FC Lorient (2-1) au Stade du Moustoir et l’AJ Auxerre (5-0) au Parc des Princes.

Le programme de la 24e journée de Ligue 1