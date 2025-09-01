Ligue 1 : PSG / RC Lens (J4) programmé avant le début de la LdC

Place à la trêve internationale et la petite pause habituelle début septembre pour le PSG et tous les clubs. Au retour de celle-ci, le club de la capitale retrouvera le championnat mais aussi la Ligue des Champions.

Au retour de la trêve internationale, le Paris Saint-Germain disputera la quatrième journée de Ligue 1. La rencontre se jouera face au RC Lens et a été programmée pour le dimanche 14 septembre à 17h15 sur BeIN Sport. Le match se jouera au Parc des Princes et précédera la première journée de Ligue des Champions à l’occasion de laquelle le PSG affrontera l’Atalanta Bergame trois jours plus tard, le 17 septembre à domicile également. Ainsi, au retour de la trêve internationale, le club de la capitale retrouvera la cadence infernale avec laquelle il a connu le succès sur l’année 2025.