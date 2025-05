Ligue 1 : Quand Rayan Cherki classe les légendes du championnat avec plusieurs joueurs du PSG

Après cinq saisons en Ligue 1, Rayan Cherki a eu le temps d’observer de près ou de loin différentes légendes du championnat de France. Ainsi, le joueur de l’OL s’est prêté au jeu du classement.

Le championnat de France et le PSG, ont vu passer de nombreuses gloires du football à travers leur histoire. Entre les plus grands de tous les temps, les légendes, les grands et les bons joueurs, Rayan Cherki s’est prêté au jeu de la tier-list pour les réseaux sociaux de la Ligue 1. Ainsi, le joueur de l’Olympique Lyonnais a placé tout en haut Zinédine Zidane, Lionel Messi, Neymar, Zlatan Ibrahimomvic ou encore … Alexandre Lacazette ! Dans le rang suivant, Karim Benzema, Kylian Mbappé, Eden Hazard et Ousmane Dembélé sont considérés comme légendes de Ligue 1 par Rayan Cherki. Ce dernier a ensuite classé Hatem Ben Arfa comme étant un grand joueur du championnat, puis … Pedro Miguel Pauleta comme un bon joueur de Ligue 1. Et vous, quel aurait été votre classement ?