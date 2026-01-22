Enrique
Ligue 1 – Quel milieu de terrain pour le PSG à Auxerre ?

Guillaume De Freitas22 janvier 2026

Demain soir (20 heures, Ligue 1 +), le PSG affronte Auxerre dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1. Avec les incertitudes autour de Ruiz et Neves, quel milieu va pouvoir aligner Luis Enrique ?

Lors de la défaite du PSG sur la pelouse du Sporting CP (2-1) mardi soir en Ligue des champions, Fabian Ruiz est sorti en boitant, victime vraisemblablement d’une béquille, indique L’Equipe. Touché à la jambe gauche, l’international espagnol est resté en salle lors de la séance d’entraînement d’hier après-midi. Un nouveau point médical doit être fait ce jeudi, à la veille du déplacement à Auxerre, avance le quotidien sportif. Le numéro 8 du PSG est incertain pour le déplacement dans l’Yonne. Victime d’une gêne musculaire, qui lui a fait manquer les deux derniers matches du PSG, Joao Neves est aussi incertain, lui qui n’a repris l’entraînement qu’hier.

Warren Zaïre-Emery de retour au milieu ?

L’Equipe se demande donc quel milieu de terrain va pouvoir aligner Luis Enrique contre les Auxerrois. En plus des deux cités, le coach du PSG devra aussi faire sans Kang-In Lee et Quentin Ndjantou, pas encore tout à fait remis de leurs blessures. Les solutions ne seront donc pas légion, avec Vitinha, Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu ou encore Désiré Doué qui peut redescendre. Réponse donc demain soir. 










Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas22 janvier 2026

