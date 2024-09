Ligue 1 – Reims / PSG : Les compositions probables

Ce samedi soir (21h sur DAZN), le PSG se déplace sur la pelouse du Stade de Reims avec pour objectif de poursuivre son sans-faute. Et pour ce match, Luis Enrique pourrait faire tourner son effectif.

Après sa victoire sur le fil en Ligue des champions face à Girona (1-0), le PSG retrouve la Ligue 1 ce samedi. À cette occasion, les Rouge & bleu se déplacent sur la pelouse du Stade Auguste-Delaune pour affronter le Stade de Reims (21h sur DAZN) , dans le cadre de la 5e journée de Ligue 1. Auteur d’un sans-faute en ce début de championnat (4 victoires en 4 matches), les hommes de Luis Enrique auront à coeur de poursuivre sur leur lancée afin de conserver leur place de leader. Et pour cette rencontre, le technicien espagnol pourrait effectuer un turnover à certains postes.

Hakimi préservé, une chance à saisir pour Kolo Muani et Doué

Avec l’absence de Gianluigi Donnarumma, Matvey Safonov enchaînera une deuxième titularisation de suite dans les cages. En défense, les latéraux titulaires, Achraf Hakimi et Nuno Mendes, pourraient être laissés au repos et ainsi céder leur place à Yoram Zague et Lucas Beraldo. En charnière centrale, la paire Marquinhos-Pacho devrait être reconduit. Dans l’entrejeu, Lee Kang-In devrait une nouvelle fois être titulaire aux côtés de Fabian Ruiz et João Neves, selon L’Equipe. Pour l’attaque, le quotidien sportif voit un trio offensif composé d’Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani et Désiré Doué. Les deux derniers cités connaîtraient ainsi leur première titularisation de la saison.

De son côté, Le Parisien voit un onze de départ différent, notamment dans l’entrejeu. Le quotidien francilien opte pour un trio Warren Zaïre-Emery, Vitinha et João Neves au milieu de terrain. En attaque, Lee Kang-In occuperait ainsi l’aile droite en lieu et place d’Ousmane Dembélé. Pour rappel, Gianluigi Donnarumma, Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez, Marco Asensio et Gonçalo Ramos manqueront cette rencontre.

(L’Equipe) : Safonov – Zague, Marquinhos (c), Pacho, Beraldo – Lee, F.Ruiz, J.Neves – Dembélé, Kolo Muani, D.Doué Le XI du PSG (Le Parisien) : Safonov – Zague, Marquinhos (c), Pacho, Beraldo – Zaïre-Emery, Vitinha, J.Neves – Lee, Kolo Muani, D.Doué

Le XI probable de Reims : Y.Diouf – Buta, Agbadou, Kipré, Akieme (ou Sangui) – Munetsi, Atangana, Teuma (c) – Ito, O.Diakité, Nakamura

Les compositions probables Reims / PSG (L’Equipe)