Ligue 1 – Rennes / PSG (J19) programmé

La Ligue 1 reprendra ses droits dans une dizaine de jours. Le PSG accueillera sur sa pelouse du RC Strasbourg le 28 décembre prochain dans le cadre de la 15e journée.

Avant que la Coupe du Monde ne débute, le PSG réalisait une première partie de saison tout à fait convenable. Premiers en Ligue 1 et qualifiés en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, les joueurs de Christophe Galtier sont, en prime, toujours invaincus. Et pour que cela continue en ce sens jusqu’en 2023, il faudra, à minima, concéder un match nul à domicile face au RCSA. D’ailleurs, ce jour, la LFP a publié le programme de la 19e journée de Ligue 1. Une journée qui ne sera pas marquée par de gros chocs, hormis la confrontation entre le Stade Rennais et le PSG donc. Cette rencontre clôturera cette journée 19. Ce sera le dimanche 15 janvier, coup d’envoi à partir de 20h45, en direct sur Prime Video.