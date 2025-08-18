Nuno Mendes x Vitinha (joie)

Ligue 1 : Retour sur les faits et chiffres de FCN / PSG

Pour le compte de la première journée de Ligue 1, le PSG s’est imposé (0-1) sur le terrain du FC Nantes. Retour en faits et chiffres sur l’entrée en lice des Parisiens en championnat.

Après sa victoire sur la pelouse de La Beaujoire ce dimanche soir, le Paris Saint-Germain remporte sa première journée de Ligue 1 pour la 9e fois sur les 11 dernières saisons. Le plus haut total sur la période devant l’Olympique Lyonnais, l’AS Monaco et l’Olympique de Marseille, qui comptent 7 victoires. Sur la même période, le club de la capitale a démarré 8 fois avec un clean-sheet. Face au FC Nantes, Luis Enrique a confié le brassard de capitaine à Vitinha. Un micro événement dans l’histoire de Vitinha avec le Paris Saint-Germain qu’il a honoré pour la première fois. Le numéro 17 parisien est devenu au passage le 8e capitaine au coup d’envoi sous Luis Enrique, et le 84e capitaine de l’histoire Rouge & Bleu. Sur le plan statistique, Vitinha, grâce à son but victorieux face à Nantes ce dimanche, est impliqué sur 5 buts sur ses 10 dernières apparitions (2 buts ; 3 passes décisives). L’ancien du FC Porto compte désormais 15 buts en Ligue 1 depuis son arrivée, avec une dernière réalisation qui remonte au 22 avril dernier contre … le FC Nantes à La Beaujoire.

