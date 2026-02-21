Ligue 1 – Sans forcer, le PSG s’impose face au FC Metz (3-0) et reprend son fauteuil de leader

Ce samedi soir, le PSG avait une belle occasion de reprendre le fauteuil de leader face à la lanterne rouge, le FC Metz. Et les Parisiens n’ont pas manqué leur rendez-vous.

Avec la défaite du RC Lens face à l’AS Monaco (2-3) plus tôt dans la soirée, le PSG avait une excellente opéraient à réaliser dans cette 23e journée de Ligue 1. Pour récupérer son trône de leader, le PSG devait réaliser une victoire ou un match nul face à la lanterne rouge du championnat, le FC Metz. Mais à quelques jours du barrage retour de Ligue des champions, Luis Enrique avait décidé de faire tourner son effectif avec notamment les titularisations de Lucas Beraldo, Illia Zabarnyi, Lucas Hernandez ou encore Gonçalo Ramos. À noter la première titularisation de Dro Fernandez.

Le résumé du match

Face à une équipe du FC Metz qui a décidé de jouer très haut dès le début de la rencontre, les joueurs de Luis Enrique ont rapidement puni cette intention de jeu. Profitant d’un alignement hasardeux de la ligne défensive messine, Warren Zaïre-Emery a parfaitement lancé Désiré Doué dans la profondeur. Avec réussite, le Golden Boy 2025 a trompé Jonathan Fischer d’un ballon piqué (1-0, 3e). Et avec la ligne haute des Grenats, les Rouge & Bleu se sont régalés dans le jeu en profondeur, Bradley Barcola étant même proche de faire rapidement le break d’une frappe enroulée (8e). Avec un excellent Warren Zaïre-Emery dans l’entrejeu, le champion de France n’a pas réussi à faire le break malgré une occasion de Dro Fernandez (21e) et une contre-attaque mal jouée par Lee Kang-In (24e). Le FC Metz a failli finir à dix pour une semelle de Jean-Philippe Gbamin sur Gonçalo Ramos mais l’arbitre Abdelatif Kherradji est logiquement revenu sur sa décision après consultation du VAR (31e). Et alors qu’on se dirigeait vers ce score de 1-0 à la pause, les Parisiens ont réussi à faire le break. Sur un corner de Lee Kang-In, Bradley Barcola a profité d’un raté de Gonçalo Ramos face au but pour conclure de la tête, seul au second poteau (2-0, 45e+3). Un score logique à la pause pour ce PSG remanié face à la lanterne rouge du championnat (2-0).

En seconde période, Désiré Doué a dû céder sa place à Ibrahim Mbaye suite à une gêne à l’adducteur. Dans ce second acte, les joueurs parisiens n’ont pas forcé pour aggraver la marque. Pour redynamiser son équipe, Luis Enrique a décidé de lancer ses cadres João Neves, Vitinha et Khvicha Kvaratskhelia (64e). Et le Géorgien a failli être décisif rapidement, mais son centre n’a pas été correctement repris par Gonçalo Ramos (68e). Mais ce n’était que partie remise pour l’attaquant portugais. Après une récupération haute de Lucas Hernandez, le numéro 9 parisien a envoyé un missile dans le but d’un Jonathan Fischer impuissant (3-0, 77e). Malgré quelques situations pour marquer un quatrième but, le PSG n’a pas eu à forcer son talent pour s’imposer largement face à la lanterne rouge (3-0). Avec ce succès, le club parisien reprend la tête du championnat et compte désormais deux points d’avance sur le RC Lens. Les Rouge & Bleu ont bien préparé leur barrage retour de Ligue des champions face à l’AS Monaco, mercredi prochain.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!

2′ Petit festival technique de Barcola sur son aile gauche, mais le Français manque sa passe. Les Messins évoluent haut dans ce début de rencontre.

3′ BUTTTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE DOUE (1-0). Au milieu de terrain, Zaïre-Emery profite d’un alignement hasardeux de la ligne défensive messine pour lancer parfaitement dans la profondeur Doué. Le Golden Boy se présente face à Fischer et le trompe, avec réussite, d’un ballon piqué.

4′ Avec cette ouverture du score, le PSG récupère le fauteuil de leader.

6′ Après une récupération rapide des Parisiens, Hakimi percute balle au pied et s’écroule aux abords de la surface mais pas de coup de sifflet de la part de Monsieur Kherradji.

7′ Les Messins jouent toujours haut et les Parisiens se régalent dans la profondeur.

8′ Barcola repique dans l’axe et arme une frappe enroulée, cela passe juste à côté.

9′ Sur un bon ballon en profondeur de Zabarnyi, Doué se retrouve seul dans le couloir droit et sert G.Ramos en retrait. La frappe du Portugais est détournée par la défense des Grenats.

19′ Belle tête défensive de Zabarnyi pour repousser un centre dangereux.

21′ La sortie de Fischer devant Dro Fernandez ! La recrue s’était bien projetée et était proche de conclure sur une belle passe dans la profondeur de Barcola.

23′ Dommage, la tentative de une-deux entre Barcola et G.Ramos à l’entrée de la surface a bien été lue par la défense messine.

24′ Que c’est mal joué de la part du PSG !!! Après une excellente sortie de balle de Zaïre-Emery, les Parisiens partent en contre avec Hakimi. En supériorité numérique, le Marocain sert Lee à droite, qui donne en première intention en retrait mais sa passe est derrière ses quatre coéquipiers en attaque.

29′ Carton rouge pour Gbamin pour une semelle sur le mollet de G.Ramos !! Ça semble sévère tout de même.

31′ Après vérification du VAR, Monsieur Kherradji change logiquement la couleur du carton et Gbamin récolte finalement un carton jaune.

32′ Sur le coup franc obtenu par G.Ramos, Hakimi s’en charge et contourne le mur, mais ça passe juste à côté.

39′ Après un bon début de match, le PSG a du mal à passer la seconde dans ce match et n’arrive plus à créer d’occasions franches.

40′ Belle action en soliste de Barcola mais le Français manque encore de justesse dans son dernier geste avec une incompréhension avec G.Ramos.

42′ Grosse intervention défensive de L.Hernandez. Le défenseur parisien reste au sol après un choc tête contre tête avec Michal mais finit par se relever.

45′ Trois minutes de temps additionnel.

45’+2 Barcola proche de conclure de près après un cafouillage dans la défense du FC Metz.

45’3 BUTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE BARCOLAAAA (2-0). Sur un corner de Lee, L.Hernandez pique au premier poteau et voit sa tête être repoussée par Fischer. Le ballon revient sur G.Ramos qui se manque mais cela arrive sur Barcola au second poteau. Seul, le Français conclut de la tête.

45’+3 C’est la pause au Parc. Grâce à un but de Doué en début de match puis un autre en fin de période de Barcola, le PSG mène de deux buts face à la lanterne rouge (2-0).

46′ Premier changement pour le PSG. Doué cède sa place à Mbaye. À priori, aucune blessure pour le Français mais seulement une gestion du temps de jeu.

46′ La seconde période entre le PSG et le FC Metz débute.

50′ Pour l’instant, les Parisiens sont en mode gestion depuis la reprise.

54′ L’état physique de Doué serait finalement à surveiller. En rentrant aux vestiaires, le Français s’est touché au niveau des adducteurs, ce qui pourrait expliquer son remplacement à la pause.

55′ Excellente centre travaillé de Lee mais Barcola est trop juste pour reprendre le ballon.

60′ Après une récupération haute dans les pieds de Lee, la frappe de Traoré n’est pas cadrée.

63′ La frappe de Mbaye passe à côté.

64′ Triple changement pour le PSG. Dro, Lee et Barcola cèdent leur place à J.Neves, Vitinha et Kvaratskhelia.

68′ Lancé dans la surface par Zaïre-Emery, Hakimi s’écroule dans la surface mais pas de penalty.

68′ Bien lancé dans la profondeur, Kvaratskhelia centre pour G.Ramos mais le Portugais est trop court pour reprendre correctement le ballon.

72′ Pour l’instant, le PSG n’a cadré aucun tir dans cette seconde période.

75′ Après une séquence de possession, Deminguet frappe mais sont tir n’est pas cadré.

77′ BUTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE RAMOS (3-0). Après une récupération haute de L.Hernandez après un tacle sur Sarr, le ballon arrive sur G.Ramos. Le Portugais feinte son défenseur avant d’armer une frappe puissante dans le but d’un Fischer impuissant.

77′ Le Portugais n’avait plus marqué en Ligue 1 depuis le match aller face au FC Metz

79′ Zaïre-Emery proche du quatrième but. Bien lancé après une récupération de balle, le Titi bute sur Fischer.

90′ Quel cafouillage dans la défense du FC Metz, Ramos, Vitinha puis Mbaye n’arrivent pas à tirer correctement.

90′ Trois minutes de temps additionnel.

90’+3 C’est terminé au Parc des Princes. Sans forcer son talent, le PSG s’impose largement face au FC Metz et récupère son trône de Ligue 1.

Feuille de match Paris Saint-Germain / FC Metz

23e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21h05 – Diffuseur : Ligue 1+ – Arbitre principal : Abdelatif Kherradji – Arbitres assistants : Ludovic Reyes et Huseyin Ocak – Quatrième arbitre : Karim Abed – VAR : Christian Guillard et Jérôme Brisard – Buts : Doué (3e), Barcola (45’+3), G.Ramos (77e) – Cartons : Gbamin (31e), B.Traoré (45e)

Le XI du PSG : Safonov – Hakimi (c), Zabarnyi, Beraldo, L.Hernandez – Lee (Vitinha, 64e), Zaïre-Emery, Dro Fernandez (J.Neves, 64e) – Doué (Mbaye, 46e), G.Ramos, Barcola (Kvaratskhelia, 64e) Remplaçants : Chevalier, Marin, Marquinhos, Kvaratskhelia (64e), Vitinha (64e), Nuno Mendes, Mbaye (46e), Pacho, J.Neves (64e)

