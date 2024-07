Ligue 1 : Toujours pas de fumée blanche pour les droits TV

Le feuilleton continue de s’éterniser et ne prendra donc pas fin ce vendredi comme prévu. A l’approche de la reprise du championnat de France, la Ligue 1 n’a toujours pas de diffuseur.

C’est toujours l’écran noir pour la Ligue 1. Ce vendredi s’est tenue une réunion en collège des clubs de l’élite du football français avec deux offres sur la table : DAZN et ses 375M€ pour 8 matchs sur 9 avec des garanties financières, et la chaîne 100% L1 de la LFP. Aucun décision n’a été prise selon les informations de L’Equipe qui précise qu’un conseil d’administration de la LFP devrait se réunir ce dimanche soir pour trancher définitivement. La plateforme de streaming britannique est la seule option qui garantie des fonds immédiats aux clubs de Ligue 1, et a amélioré son offre en apportant des garanties bancaires, différentes des simples engagements de DAZN Europe, rappelant le triste épisode Mediapro en 2020. Une rencontre se serait tenue entre les dirigeants de DAZN et leurs homologues de la LFP. Toujours selon nos confrères de L’Equipe, les présidents de clubs de L1 restent indécis entre cette option, ou celle menant le football français à être diffusé sur sa propre chaîne, distribué sur la plateforme américaine Max : « Le conseil d’administration de la LFP prendra donc une décision dimanche soir et mettra fin au suspense« .

BeIN Sports sauveur du football français ?

Suiveur du dossier des droits TV de la Ligue 1, Arthur Perrot, journaliste pour RMC Sport, affirme lui que « Les présidents de clubs veulent que DAZN augmente son offre. Cette proposition peut permettre à un autre diffuseur, comme BeIN ou Prime, de rentrer dans la danse. Mais pour l’instant aucun des deux camps n’a bougé. Le blocage continue« . Concernant la décision à prendre, mis à part Nasser Al-Khelaïfi qui se dit rester contre ce projet, la majorité des présidents de clubs pousseraient pour la piste de la chaîne 100% Ligue 1 de la LFP. C’est dans ce contexte que toujours selon Arthur Perrot « une source explique qu’il y a eu une pression intensive ces derniers jours pour que BeIN fasse une offre pour sauver les clubs et la LFP« . Cependant, toujours selon la même source, aucun mouvement n’est prévu de la part de la chaîne qatarie.