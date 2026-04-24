Ligue 1 – Un Angers très diminué avant d’affronter le PSG

Demain soir (19 heures, Ligue 1 +), le PSG se déplace à Angers dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1. Les Angevins vont se présenter diminués face au PSG.

Après sa victoire contre Nantes en match en retard de la 26e journée mercredi soir (3-0), le PSG retrouve la Ligue 1 demain soir avec le déplacement à Angers pour le compte de la 31e journée. Si pour cette rencontre Luis Enrique devrait pouvoir compter sur un groupe quasiment au complet, seuls Quentin Ndjantou est forfait alors que Vitinha et Nuno Mendes sont incertains, les Angevins devraient faire sans sept joueurs contre le PSG.

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Sept absents pour défier le PSG

En effet, comme le rapporte L’Equipe, Ousmane Camara, touché à un tendon et sorti dès la pause contre Le Havre la semaine dernière, est forfait. Ce sera également le cas de Marius Louër, touché à la cuisse. Carlens Arcus (pubis), Yassin Belkhdim (fracture du bras), Marius Courcoul (genou), Harouna Djibirin (cheville) et Oumar Pona. Le coach d’Angers, Alexandre Dujeux, devra donc faire sans sept joueurs face au PSG. Avec ces absences, Abdoulaye Bamba devrait être titularisé pour la deuxième fois cette saison seulement (en quatre apparitions), conclut le quotidien sportif.