Ligue 1 : un ballon spécial pour OM – PSG ce dimanche

La LFP a annoncé qu’un ballon spécial sera utilisé lors de cinq affiches de Ligue 1 cette saison. Et cela commence par le Classique de ce dimanche.

Après une semaine complète de préparation, le Paris Saint-Germain, difficile tombeur de Brest, retrouve la Ligue 1 ce dimanche avec le choc de la cinquième journée à Marseille. Un choc qui précède la trêve internationale. De leur côté, les joueurs de Bruno Genesio restent sur trois revers de suite et ne sont donc pas dans les meilleures prédispositions.



La LFP dévoile des ballons spéciaux

Et la ligue de football professionnelle (LFP), en collaboration avec Kipsta, a annoncé que ce Classique se fera avec un ballon spécial. Celui-ci, présent lors de cinq affiches de Ligue 1 aller et retour, représentera les deux clubs concernés. Cela pour mettre en avant des oppositions mythiques de notre championnat. Cela commencera donc par le OM – PSG de ce dimanche. Mais le PSG aura également le droit à un deuxième ballon avec le match contre le Paris FC. Pour le reste : OL – OM, Lille – RC Lens et OGC Nice – AS Monaco auront tous le droit à un cuir customisé.

⚽️Cinq affiches mythiques, cinq ballons exclusifs pour célébrer les temps forts de la Ligue 1 McDonald’s



À l’occasion de cinq grandes affiches de la saison, la LFP et @Decathlon /KIPSTA dévoilent une gamme de cinq ballons événementiels spécialement conçus pour les « Matchs Temps… pic.twitter.com/e8s67sBDHd — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) September 15, 2026

En revanche, comme le précise la ligue, ces ballons ne seront pas commercialisés.