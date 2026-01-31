Le PSG se déplace à Strasbourg demain soir (20h45, Ligue 1 +) dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1. Il pourra compter sur un grand nombre de supporters dans le parcage visiteur de la Meinau.

Le PSG retrouve la Ligue 1 demain soir avec le déplacement à Strasbourg en clôture de la vingtième journée. Après la victoire de Lens hier soir contre Le Havre (1-0), le PSG voudra s’imposer contre les Strasbourgeois afin de reprendre la tête du championnat et possiblement prendre neuf points d’avance sur Marseille, son prochain adversaire en Ligue 1, qui a concédé le match nul sur la pelouse du Paris FC ce samedi après-midi (2-2).

Un parcage visiteur plein

Pour cela, le PSG pourra compter sur ses supporters. Comme le rapporte Bruno Salomon, journaliste spécialiste du PSG pour la radio Ici Paris Île-de-France, indique que 800 supporters du club de la capitale sont attendus dans le parcage visiteur du Stade de la Meinau. Comme à leur habitude, les supporters du PSG vont donner de la voix et pousser les joueurs de Luis Enrique à aller chercher la victoire. L’ambiance s’annonce bouillante demain soir, Strasbourg étant également l’un des meilleurs publics de France.