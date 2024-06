Ligue 1 : Un joueur du PSG meilleure recrue de la saison ?

La saison 2023/2024 a pris fin et quelques titres honorifique restent à remettre. Parmi ceux-là, celui de meilleure recrue de la saison. Dans cette course, sont engagés quatre joueurs, dont un nouvel élément du PSG arrivé au cours de l’été 2023.

C’est sur les réseaux sociaux que la Ligue 1, à l’occasion des Awards de la saison, fait voter les supporters et suiveurs, pour élire la meilleure recrue de la saison du championnat de France. En course ? Bradley Barcola (PSG), Pierre-Emerick Aubameyang (OM), Georges Mikautadze (FC Metz), et Denis Zakaria (AS Monaco). Pour sa première saison en Rouge & Bleu, Bradley Barcola a disputé 39 matchs toutes compétitions confondues pour un bilan statistique de 5 buts et 9 passes décisives. A titre de comparaison, le grand favoris de cet Awards de la meilleure recrue de la saison, Pierre-Emerick Aubameyang, compte lui 50 matchs toutes compétitions confondues, 30 buts et 11 passes décisives. S’il a lui effectué seulement la seconde partie de saison avec le FC Metz en prêt en provenance de l’Ajax Amsterdam, Georges Mikautadze a été on ne peut plus important pour les siens malgré une descente en Ligue 2 avec 14 buts et 4 passes décisives en 22 matchs de championnat. Le dernier en course, Denis Zakaria, arrivé sur Le Rocher en provenance de la Juventus Turin, a su devenir un élément important au milieu de terrain pour la belle saison de l’AS Monaco avec 28 matchs toutes compétitions confondues et 4 buts.

Pour voter, passez par le lien suivant, ici, sur les réseaux officiels de la Ligue 1 Uber Eats.