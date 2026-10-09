Ligue 1 – Un joueur important du Mans forfait contre le PSG

Demain soir (20h45, Ligue 1 +), le PSG affronte Le Mans lors de la sixième journée de Ligue 1. Le promu devra faire sans l’un de ses meilleurs joueurs, Adil Bourabaa.

Après trois semaines de trêve internationale, le PSG va retrouver les terrains avec la réception – au Parc des Princes – du Mans dans le cadre de la sixième journée de Ligue 1. Pour ce match contre le promu, le club de la capitale devra faire sans Senny Mayulu, touché à la cuisse avec l’équipe de France Espoirs et forfait pour un mois, mais également sans Ousmane Dembélé et Nuno Mendes, laissés au repos. Du côté du Mans, l’une des révélations du début de saison va devoir faire l’impasse sur cette rencontre.

Trois buts et deux passes décisives en cinq matches de Ligue 1

En effet, selon les informations de Foot Mercato et L’Equipe, Adil Bourabaa, touché à la cheville lors de la rencontre entre l’Algérie et le Niger, pour sa première sélection avec l’Algérie, devrait être absent plusieurs semaines. Il est donc forfait pour cette rencontre contre le PSG. Un coup dur pour Le Mans, Adil Bourabaa ayant déjà marqué trois buts et délivré deux passes décisives en cinq matches de championnat. Il est l’un des protagonistes du bon début de saison du promu, qui se classe à la neuvième place de Ligue 1 avec six points (une victoire, trois nuls et une défaite).