Ligue 1 – Un maillot spécial pour le PSG contre le FC Metz

Après son revers contre Rennes vendredi soir, le PSG va retrouver les terrains avec le barrage aller de la Ligue des champions contre Monaco mardi soir (21 heures, Canal plus Foot). Avant de recevoir les Monégasques pour la manche retour le 25 février, le club de la capitale affrontera – au Parc des Princes – le FC Metz samedi soir (21h05, Ligue 1 +) dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1. Lors de cette rencontre contre les Messins, le champion d’Europe célèbrera le Nouvel An lunaire, célébré le 17 février 2026.

Un flocage pour rendre hommage au Nouvel An chinois

Dans un communiqué, le PSG indique qu’il « propose une série d’initiatives exclusives alliant collections inédites et expériences immersives. Les festivités se dérouleront au Parc des Princes, à travers un Stadium Tour revisité, et en boutiques. Elles se prolongeront au stade et à la Fan Zone. Des collections exclusives, menées en collaboration avec Fanatics China, TEAM WANG design et Pièces Uniques, complètent la célébration de cette nouvelle année, placée sous le signe de l’énergie créative et de la détermination. » Le club de la capitale indique que des pièces exclusives illustrent la rencontre entre l’univers Rouge & Bleu et la direction artistique de TEAM WANG design : un maillot revisité avec un flocage inédit, qui s’appuie sur une approche minimaliste et contemporaine, enrichie par un travail textural spécifique. Au dos, le caractère calligraphique chinois signifiant « Cheval » (馬) est intégré au nom et au numéro du joueur, structurant l’identité visuelle de la pièce. Le traitement volontairement patiné du flocage introduit un contraste visuel, faisant écho au temps qui passe et à l’intensité des matchs sur le terrain. Ainsi qu’un maillot d’échauffement qui se distingue par une base blanche épurée, structurée par un panneau supérieur minimaliste et un dégradé rouge évoluant d’un bordeaux profond vers des tonalités plus claires. Ce traitement graphique, développé par TEAM WANG design, s’inspire des esthétiques traditionnelles de l’encre et de l’aquarelle chinoises. Au dos, le caractère calligraphique chinois « Cheval » (馬) est répété en motif de fond. Les joueurs porteront ces deux pièces lors de la rencontre contre Metz, conclut le PSG.