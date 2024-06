Ligue 1 : Un match à l’étranger dès la saison prochaine ?

La Ligue 1 pourrait disputer un match de championnat dès la saison prochaine aux Etats-Unis ! En effet, la FIFA devrait donner cette possibilité aux Championnats européens.

L’histoire retiendra que c’est dans le tribunal de New York que Relevent Sports, promoteur d’événements sportifs et organisateur de l’International Champions Cup, a poursuivi la FIFA en justice pour obtenir le droit d’organiser des matches de Championnats européens sur le sol américain. La Liga serait très chaude à l’idée de délocaliser certaines de ses plus grandes rencontres à l’étranger. La Bundesliga et la Serie A devraient suivre, tandis que la Premier League reste encore réticente. Toutefois, avec onze clubs sur vingt détenus par des Américains, l’issue semble déjà établie. Mais qu’en est-il du championnat français ? La LFP (étant très attentive aux décisions de la FIFA) pourrait bien envisager d’organiser un match de Ligue 1 aux États-Unis, et ce dès la saison prochaine ! Fort de son succès international, le PSG pourrait être la tête d’affiche du championnat français. Selon l‘Equipe, des sources proches de l’organisation mondiale indiquent que la FIFA pourrait réellement autoriser les ligues à jouer au moins un match de leur championnat à l’étranger.