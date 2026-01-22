Ligue 1 – Un point médical chargé avant Auxerre / PSG

Ce vendredi soir (20h sur Ligue 1+), le PSG affronte l’AJ Auxerre en ouverture de la 19e journée de Ligue 1. Et Luis Enrique devra composer sans plusieurs joueurs importants.

En ouverture de la 19e journée de Ligue 1, le PSG se déplace sur la pelouse de l’AJ Auxerre ce vendredi soir (20h). Les Rouge & Bleu auront l’occasion de reprendre provisoirement la tête du championnat et mettre la pression sur le RC Lens, qui affrontera l’Olympique de Marseille samedi. Et pour cette rencontre face à l’AJA, Luis Enrique devra se passer de plusieurs joueurs.

Sept joueurs dans le point médical du jour

En effet, après l’entraînement de ce vendredi après-midi, le club de la capitale a dévoilé un point médical chargé avec pas moins de sept joueurs mentionnés. Les blessés Matvey Safonov, Lee Kang-In et João Neves effectuent un travail adapté. De son côté, Quentin Ndjantou poursuit son protocole de soins. Sorti sur blessure face au Sporting CP après un choc reçu au genou, Fabian Ruiz restera en soins en cette fin de semaine. Enfin, les latéraux Achraf Hakimi et Nuno Mendes feront du travail en salle en cette fin de semaine et sont donc forfaits pour ce déplacement en Bourgogne.

