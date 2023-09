Ligue 1 – Un PSG impressionnant corrige l’OM (4-0)

Ce dimanche soir, le PSG et l’Olympique de Marseille s’affrontaient, au Parc des Princes, en clôture de la 6e journée de Ligue 1. Et les Parisiens ont livré une véritable démonstration (4-0).

Ce dimanche soir au Parc des Princes avait lieu le 106e Classique entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille. Fort de son succès face à Dortmund (2-0) en Ligue des champions mardi, le club parisien avait à coeur de rattraper son petit retard en Ligue 1 et parfaitement conclure sa semaine devant son public. Et la mission a été parfaitement remplie par les champions de France en titre.

Résumé du match

Après avoir étouffé l’adversaire pendant 5 minutes, le PSG a bien concrétisé sa domination. Sur un sublime coup franc, Achraf Hakimi a trompé Pau Lopez et confirme sa très bonne forme du moment (1-0, 8′). Par la suite, les Parisiens ont complètement dominé les débats face à des Marseillais assez inoffensifs. Seul l’attaquant Vitinha a trouvé la transversale de Gigio Donnarumma (21′) sur l’unique action où la défense parisienne a été déstabilisée. Le point noir de cette première période a été la sortie sur blessure de Kylian Mbappé, touché à la cheville (30′). Mais les Rouge & Bleu n’ont pas tergiversé longtemps. Après une frappe d’Achraf Hakimi renvoyée par le poteau, Randal Kolo Muani, en renard des surfaces, a poussé le ballon au fond des filets pour ouvrir son compteur but avec le PSG (2-0, 37′). Une première période parfaitement maîtrisée par les joueurs de Luis Enrique avec 80% de possession de balle.

Dans une seconde période complètement maîtrisé, les Parisiens ont géré à la perfection les Marseillais et ont tué tout espoir dès le retour des vestiaires. Sur un centre parfait d’Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos a aussi ouvert son compteur but de la tête (3-0, 47′). Après une période de gestion notamment après les remplacements, permettant le retour à la compétition de Nordi Mukiele, les Rouge & Bleu ont enfoncé le clou en fin de rencontre avec un doublé du Portugais (4-0, 89′) suite à une contre-attaque express menée par Randal Kolo Muani. Une victoire parfaite et maîtrisée par les hommes de Luis Enrique qui se relancent en championnat avant le déplacement à Clermont samedi prochain.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné pour ce 106e Classique de l’histoire. Bon match à tous !!!!

5′ Pressing très important des Parisiens dans le camp adverse

8′ QUELL BUTTT D’HAKIMI SUR COUP FRANC (1-0).

11′ Quel sauvetage de Marquinhos pour contrer une frappe de Vitinha

14′ À surveiller l’état physique de Mbappé qui se fait soigner sa cheville sur le bord de la pelouse

21′ L’attaquant de l’OM, Vitinha, trouve la barre de la tête sur un centre de Clauss

25′ Depuis l’occasion marseillaise, les Parisiens font circuler le ballon et gèrent le rythme

30′ Mbappé va céder sa place. Le numéro 7 est touché à la cheville et rentre directement aux vestiaires.

31′ Pour le moment, le PSG joue à dix mais Ramos va bientôt rentrer en jeu

32′ Ramos fait son entrée en jeu

37′ BUTTTTTT POUR LE PSG de KOLO MUANI (2-0). La dernière recrue profite d’une frappe d’Hakimi renvoyée par le poteau pour conclure en renard des surfaces et ouvrir son compteur but au PSG.

40′ Hakimi trouve le poteau sur un excellent service de Ramos. Mais le Marocain était de toute façon signalé en position de hors-jeu

43′ Entre la conservation de balle des Parisiens et le contre-pressing, les Marseillais ne voient plus le ballon

44′ Trouvé sur un corner de Dembélé, Skriniar ne cadre pas sa tête

45′ Trois minutes de temps additionnel

45’+3 C’est la pause. Efficace et dominateur, le PSG rentre aux vestiaires avec un avantage au score (2-0) grâce aux réalisations d’Hakimi et Kolo Muani, buteur pour la première fois. Seul point noir, la sortie sur blessure de Mbappé, touché à la cheville.

45′ La seconde période débute

47′ BUTTT DE RAMOS (3-0). Sur un centre parfait de Dembélé, Gonçalo Ramos trompe Lopez de la tête. Le numéro 9 ouvre lui aussi son compteur but au PSG

49′ Le travail d’Ugarte à la récupération est toujours aussi impressionnant

51′ Timide réaction marseillaise avec une frappe sans conviction d’Aubameyang

68′ Les Parisiens sont en totale maîtrise et les Marseillais sont étouffés

68′ Double changement au PSG. Hernandez et Dembélé cèdent leur place à Danilo et Ruiz. Marquinhos est déplacé dans le couloir gauche

77′ Le rythme a baissé depuis les changements parisiens

80′ Le repli défensif express du PSG empêche les Marseillais de mener leur offensive

82′ Encore une fois Ugarte est partout aussi bien à la récupération que dans la construction du jeu

82′ Double changement au PSG. Barcola et Hakimi sortent sous les ovations. Mukiele et Soler entrent en jeu. Le Français fait son retour à la compétition

89′ LE DOUBLE POUR RAMOS (4-0). Sur un contre éclair mené par Kolo Muani, Ramos trompe avec facilité Lopez.

90′ Une minute de temps additionnel

90’+1 C’est terminé. Le PSG a livré un véritable récital face à l’OM avec un large succès au Parc (4-0). Hakimi, Kolo Muani et Gonçalo Ramos (doublé) sont les buteurs de cette très belle soirée.

Feuille de match PSG / OM

6e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Prime Video – Arbitre principal : Willy Delajod – Arbitres assistants : Philippe Jeanne et Erwan Finjean – Quatrième arbitre : Bastien Dechepy – VAR : Alexandre Castro et Aurélien Berthomieu – Buts : Hakimi (8′), Kolo Muani (37′), Ramos (47′, 89′) – Cartons : Veretout (82′), Lodi (85′)